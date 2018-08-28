يسرائيل ديفنس: الولايات المتحدة تجدد قواعد سلاح الجو الإسرائيلي

© REUTERS / Ayman Nobani إصابة فلسطيني بثلاث طلقات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

ذكرت مجلة "يسرائيل ديفنس" العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 400 مليون دولار من المساعدات الأمريكية السنوية المقررة لإسرائيل، لتحديث قواعد سلاح الجو الإسرائيلي ، وهي جزء من الميزانية السنوية المقررة لتل أبيب.

وأفادت المجلة الإسرائيلية بأن سلاح الهندسة الأمريكي المتمركز في القاعدة الخارجية بألمانيا سيقوم بتحديث قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، التي من المقرر أن ينتهي العمل فيها في يونيو/ حزيران 2020، على أن تشمل هذه القواعد الإسرائيلية خزانات وقود تحت الأرض.