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19:17 28 أغسطس/ أب 2018
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    مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو

    وزير دفاع بوتسوانا يجتمع مع بوغدانوف في مقر الخارجية الروسية

    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    العالم
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    عقد وزير الدفاع والعدل والأمن في جمهورية بوتسوانا، شو كوغاتي، اجتماعا في مقر وزارة الخارجية الروسية مع مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف.

    موسكو — سبوتنيك. ووصل كوغاتي إلى موسكو للمشاركة في المنتدى التقني العسكري الدولي "آرميا —2018"، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب.

    افتتاح معرض أرميا 2016 المقام في مدينة كوبينكا بريف العاصمة الروسية موسكو
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    افتتاح المنتدى العسكري التقني "أرميا-2018"... المدفعية تحلق وتطفو (فيديو)
    وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تم بحث القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية بين بوتسوانا وروسيا، مع التركيز على آفاق توسيع التعاون الثنائي المتنوع".
    والتقى شو كوغاتي، في وقت سابق، مع نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، حيث بحث الطرفان قضايا التعاون العسكري والعسكري-الفني، وبحثا أيضا الاتجاهات الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات بين وزارتي الدفاع للبلدين، وعقب الاجتماع، تم التوقيع على اتفاق حكومي دولي بشأن التعاون العسكري.
    وافتتح يوم الثلاثاء الماضي، منتدى "آرميا-2018" (الجيش-2018) في مركز المعارض "باتريوت" بمدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، وتعرض على مساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة، وذلك في الفترة من 21 — 26 أغسطس الجاري.
    وأصبح منتدى "آرميا-2018" في الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.    

    انظر أيضا:

    روسيا تعتزم توقيع اتفاقات حكومية مشتركة حول التعاون العسكري خلال منتدى "أرميا 2018"
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    "كلاشينكوف" تكشف عن بندقية آلية جديدة خلال منتدى "أرميا 2018"
    افتتاح المنتدى العسكري التقني "أرميا-2018"... المدفعية تحلق وتطفو (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, الجيش - 2018, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, بوتسوانا, روسيا
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