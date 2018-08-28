وزير دفاع بوتسوانا يجتمع مع بوغدانوف في مقر الخارجية الروسية

عقد وزير الدفاع والعدل والأمن في جمهورية بوتسوانا، شو كوغاتي، اجتماعا في مقر وزارة الخارجية الروسية مع مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف.

موسكو — سبوتنيك. ووصل كوغاتي إلى موسكو للمشاركة في المنتدى التقني العسكري الدولي "آرميا —2018"، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب.

© Sputnik . Ramil Sitdikov افتتاح المنتدى العسكري التقني "أرميا-2018"... المدفعية تحلق وتطفو (فيديو) وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تم بحث القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية بين بوتسوانا وروسيا، مع التركيز على آفاق توسيع التعاون الثنائي المتنوع".

والتقى شو كوغاتي، في وقت سابق، مع نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، حيث بحث الطرفان قضايا التعاون العسكري والعسكري-الفني، وبحثا أيضا الاتجاهات الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات بين وزارتي الدفاع للبلدين، وعقب الاجتماع، تم التوقيع على اتفاق حكومي دولي بشأن التعاون العسكري.

وافتتح يوم الثلاثاء الماضي، منتدى "آرميا-2018" (الجيش-2018) في مركز المعارض "باتريوت" بمدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، وتعرض على مساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة، وذلك في الفترة من 21 — 26 أغسطس الجاري.