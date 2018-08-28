للمرة الأولى من نوعها... معرض في الأمم المتحدة لضحايا "الإرهاب" في إسرائيل

أقام السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، معرضا هو الأول من نوعه، خاصا بإحياء ذكرى ضحايا "الإرهاب" في إسرائيل.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad تقرير الأمم المتحدة: التحالف لم يوضح أسباب استهداف المدنيين في اليمن

أوردت القناة السابعة العبرية ، اليوم الثلاثاء، أن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، أقام معرضا لضحايا "الإرهاب" في إسرائيل، في مقر الأمم المتحدة ، وهو المعرض الأول من نوعه، والذي وافقت عليه المنظمة الدولية.

وأفادت القناة العبرية بأن دانون أقام معرضا لصور وأسماء ضحايا إسرائيليين سقطوا خلال ما أسماه بـ"عمليات إرهابية"، وهو المعرض الذي يستمر أسبوعا كاملا، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الأمريكية.

ونشرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني صورة للسفير دانون وهو يقف أمام صور أحد الإسرائيليين من العمليات "الإرهابية"، فضلا عن إشارتها إلى وجود خطابات لأقارب وأهالي بعض الضحايا.