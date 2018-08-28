بنس يبحث إطلاق عملية السلام مع الرئيس الأفغاني

أعلن البيت الأبيض أن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مايك بنس، بحث مع رئيس أفغانستان أشرف غني، عبر الهاتف، جهود إطلاق عملية السلام في البلاد.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض اليوم الثلاثاء: "جرت مناقشة الوضع الحالي في مجال الأمن في أفغانستان والجهود المبذولة لبدء عملية السلام".



© Sputnik . Ramil Sitdikov الرئيس الأفغاني يعلن تعليق اجتماع "صيغة موسكو" بعد حديثه مع لافروف

وبالإضافة إلى ذلك، تم بحث الانتخابات المقبلة في برلمان أفغانستان، حيث أكد بنس أن الولايات المتحدة تنوي مواصلة دعم الحكومة وقوات الأمن في أفغانستان.وكانت وزارة الخارجية الروسية، أكدت أمس الاثنين، تأجيل موعد المباحثات حول أفغانستان في إطار " صيغة موسكو "، التي كان من المقرر أن تعقد في الرابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث تم توجيه دعوة للمشاركة فيها إلى 16 دولة، بما في ذلك والولايات المتحدة، فضلاً عن قيادة المكتب السياسي لحركة "طالبان" في الدوحة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، عدم مشاركة الجانب الأمريكي في اللقاء، لأنها تعتبر مثل هذه الصيغة غير فعالة.

وأعلنت الخارجية الأفغانية أن حكومة البلاد لا تستطيع المشاركة بلقاء موسكو حول أفغانستان، بسبب رفض حركة طالبان رسالة السلام والمفاوضات المباشرة معها، مؤكدة أن وفدها سيشارك في أية صيغة عند إعلان حركة "طالبان" استعدادها لإجراء محادثات سلام مباشرة.

وأنشئت "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان في فبراير/ شباط 2017، على أساس آلية المحادثات السداسية للممثلين الخاصين لروسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند.

وذكرت الخارجية الروسية أن الهدف الرئيس لهذه الصيغة هو تعزيز عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان وإقرار السلام في هذا البلد في أسرع الوقت.