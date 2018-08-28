بويرتوريكو... حصيلة ضحايا إعصار ماريا تتجاوز 2900 قتيل

أشارت التقديرات الرسمية لعدد ضحايا الإعصار ماريا، الذي ضرب إقليم بويرتوريكو، التابع للولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 2975 قتيلا.