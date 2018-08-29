اعتقال "عشرات الجواسيس" في هيئات حكومية إيرانية

أعلن وزير المخابرات الإيراني محمود علوي، يوم الثلاثاء، أن قوات الأمن في إيران اعتقلت عشرات الجواسيس في هيئات حكومية في وقت تزداد فيه التوترات بين طهران والغرب بعد معاودة الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها.

ولم يحدد علوي وقت عمليات الاعتقال أو أسماء الدول التي يعمل المشتبه بأنهم جواسيس لحسابها، لكنه أشار إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجي الجنسية.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS وزير الدفاع الأمريكي: حذرنا إيران... وسيتم محاسبتها على أي تصرف سيئ في المنطقة

وبحسب "رويترز"، قال علوي، "طلبت مرارا من الناس إبلاغنا إذا كانوا يعرفون أي شخص يحمل جنسيتين. وحدة مكافحة التجسس بوزارة المخابرات نجحت في رصد عشرات الجواسيس في هيئات حكومية مختلفة وألقت القبض عليهم".

وأضاف أن قوات الأمن اعتقلت هذا الشهر عضوا في تنظيم "داعش" في جنوب إيران وفككت "خلية إرهابية" في شمال البلاد.

وذكر أن وزارة المخابرات أحبطت مؤامرات تفجير في محطات المترو والجامعات، لكنها لم تعلن أيا من ذلك في وقتها.

وزادت وتيرة اعتقالات من يحملون جنسيتين منذ قال الزعيم الأعلى علي خامنئي إن عملاء غربيين اخترقوا هيئات صناعة القرار في إيران.

وتصاعد التوتر بين طهران وبعض الدول الغربية منذ مايو/ أيار عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران وأعاد فرض بعض العقوبات الأمريكية التي رفعت بعد اتفاق 2015 مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.