اعتقال "عشرات الجواسيس" في هيئات حكومية إيرانية

ولم يحدد علوي وقت عمليات الاعتقال أو أسماء الدول التي يعمل المشتبه بأنهم جواسيس لحسابها، لكنه أشار إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجي الجنسية.
وأضاف أن قوات الأمن اعتقلت هذا الشهر عضوا في تنظيم "داعش" في جنوب إيران وفككت "خلية إرهابية" في شمال البلاد.
وذكر أن وزارة المخابرات أحبطت مؤامرات تفجير في محطات المترو والجامعات، لكنها لم تعلن أيا من ذلك في وقتها.
وزادت وتيرة اعتقالات من يحملون جنسيتين منذ قال الزعيم الأعلى علي خامنئي إن عملاء غربيين اخترقوا هيئات صناعة القرار في إيران.
وتصاعد التوتر بين طهران وبعض الدول الغربية منذ مايو/ أيار عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران وأعاد فرض بعض العقوبات الأمريكية التي رفعت بعد اتفاق 2015 مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
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