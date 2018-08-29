لوغانسك تؤكد التزام القوات الأوكرانية بالهدنة المدرسية الجديدة

أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية امتثلت بالهدنة المدرسية الجديدة المعلن عنها في 29 آب/أغسطس الجاري. وقال المتحدث لوكالة "نوفوستي" : "من الساعة 00.00 وحتى 5.00 ، في 29 آب/أغسطس، لم يتم تسجيل قصف".

لوغانسك — سبوتنيك. هذا، وقد أعلنت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، عن هدنة " مدرسية " جديدة في منطقة النزاع اعتبارا من 29 آب/أغسطس الجاري، تعتبر المحاولة الرابعة لأطراف النزاع لإحلال السلام في المنطقة منذ بداية العام.

والجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية، بدأت في نيسان/أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.