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08:49 29 أغسطس/ أب 2018
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    الدرع الصاروخية

    الولايات المتحدة تخطط لنشر نظام دفاع صاروخي في سوريا

    © AP Photo / Czarek Sokolowski
    العالم
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    يستعد البنتاغون لنشر نظام دفاع صاروخي في بعض المدن في الجزء الشمالي من سوريا.

    ونقلت صحيفة Yeni Safak التركية عن القائد السابق للجمعية العسكرية في محافظة دير الزور، فاير الأسمر، أن الولايات المتحدة نشرت هناك ثلاثة أنظمة رادار متطورة في المناطق السورية تل بيدر، كوبان (عين العرب)  وصرين وكذلك نشرت 13 نظام رادار محمول وثابت للمراقبة والاستطلاع.

    مقاتلة سو-25
    © AFP 2018 / Ed Jones
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    وقال الأسمر وفقا للصحيفة: "الخطوة التالية للولايات المتحدة إنشاء أنظمة دفاع صاروخي في المنطقة، وهذا جزء من خطة واشنطن الطويلة الأجل لخلق حالة من الفوضى في المنطقة".

    ووفقا له، تخطط الولايات المتحدة لنشر الأنظمة في مدن الحسكة ورميلان.

    وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة بدأت بإنشاء منطقة حظر جوي في شمال سوريا وبدأت بنشر أنظمة رادار على أراضي بمساحة 26 ألف كيلومتر مربع، يسيطر عليها الأكراد "الاتحاد الديمقراطي" إلى الشرق من نهر الفرات.

    وأشار الأسمر إلى أن هذه الخطوات تظهر نوايا الإدارة الأمريكية لتعزيز وجودها في سوريا، وتوفير الدعم لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا)، مشددا على أن أنظمة الرادار ستستخدم لمراقبة عمليات تركيا البرية والجوية على الحدود.

    ولفت الأسمر الانتباه إلى أن الإدارة الأمريكية "اعترفت بأن حزب العمال الكردستاني غير كاف من أجل تحقيق خططها شرق الفرات. لذلك فهي ستستمر في تعزيز وجودها العسكري في المنطقة".

    ووفقا له، الطائرات العسكرية الأمريكية ستراقب بنشاط مناطق الحسكة والرقة ودير الزور، والمعلومات التي تحصل عليها سترسلها إلى القوات الجوية من أجل إنشاء "درع واق"، مضيفا أن كل هذه الخطوات يتم اتخاذها من أجل "ترهيب" تركيا وروسيا وإيران.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حزب العمال الكردستاني, تركيا, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
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