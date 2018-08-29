زلزال بقوة 7 درجات يقع قرب كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ

قال مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادئ إن زلزالا قويا وقع تحت البحر بقوة سبع درجات قرب كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء.

وقال المركز إنه لا يوجد تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) بطول المحيط، وفقا لـ"رويترز".

ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد نحو 372 كيلومترا شرقي نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة.