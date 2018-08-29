رئيس البرلمان الإيراني: تقرير أسئلة النواب وأجوبة روحاني لن ترفع إلى القضاء

صرح رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، في جلسة علنية أن تقرير أسئلة النواب وأجوبة الرئيس الإيراني حسن روحاني لن ترفع إلى القضاء.

طهران — سبوتنيك. وبحسب وكالة "تسنيم" القريبة من التيار المحافظ، أكد لاريجاني بأن "النواب عندما يستخدمون كلمة انتهاك القانون أو الاستنكاف من العمل به في أسئلتهم الموجهة للرئيس يحق لهم رفع التقرير إلى القضاء، لكن في حالة جلسة يوم أمس لم يستخدم النواب هذه العبارات".

© REUTERS / Lisi Niesner البرلمان لم يقتنع بأجوبة روحاني ويحيل الأمر للقضاء

جاء هذا الكلام ردا على طلب النائب حسین علي حاجي دلیكاني، العضو في التيار المحافظ الذي طالب البرلمان برفع تقرير جلسة السؤال من روحاني إلى القضاء.

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أنه "وفقا للمادة رقم 236 يستطيع النواب تقديم تقرير للقضاء عن حالات انتهاك القانون من قبل الرئيس لكن لا يستطيعون رفع تقرير في إطار مسائلة الرئيس"، وأضاف لاريجاني أن "جلسة مسائلة الرئيس يوم أمس لم تكن عبثية لكن لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل البرلمان".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حضر، صباح أمس الثلاثاء، إلى البرلمان الإيراني للإجابة عن الأسئلة المطروحة من قبل النواب.

وتمحورت أسئلة النواب حول موضوع عدم نجاح الحكومة في السيطرة على تهريب البضائع، وأسباب استمرار الحظر المصرفي ضد إيران، وارتفاع معدل البطالة، والركود الاقتصادي الذي استمر عدة سنوات، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وانخفاض سعر العملة الوطنية.

النواب لم يقتنعوا بأجوبة الرئيس حول 4 أسئلة من أصل 5 وفقط اقتنعوا برده على السؤال عن استمرار الحظر المصرفي ضد إيران.