المكسيك تعثر على مختبر لتصنيع المخدرات

موسكو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "فانجارديا" بالإشارة إلى ممثل القوات المسلحة المكسيكية خوسيه مانويل نولاسو فونسيكا: "تم العثور على مختبر سري ينتج مخدرات اصطناعية، وقد كان ينتج يوميا حوالي 200 كيلوغرام من الميثامفيتامين، ندرك أن هذا هو أكبر مختبر تم اكتشافه في ولاية كاليفورنيا السفلى".



© Sputnik . Игорь Маслов الجمارك الروسية تصادر كمية من حبوب المخدرات مخبأة في لعب أطفال

وأشار الممثل إلى أن 10 عمال فقط كانوا يعملون في المختبر، وقد تم العثور على مواد لتحضير نحو 6 أطنان من الميثامفيتامين، وتم العثور كذلك على مزرعتين للماريجوانا على بعد 500 متر من المختبر، حيث تبلغ مساحتهما حوالي 19 ألف متر مربع.ويعتقد أن المختبر كان يعمل لمدة عام تقريبا.