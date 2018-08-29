طهران تعترف بتجنيدها جاسوسا في إحدى الحكومات المعادية لها

أعترف وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي أن إيران كان لديها جاسوس في حكومات إحدى الدول المعادية لها.

طهران — سبوتنيك. وقال علوي في مقابلة تلفزيونية إن "إيران كان لديها جاسوس في حكومة إحدى الدول المعادية لها"، بحسب ما نقلت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الأربعاء.

© AP Photo / Muhammed Muheisen طهران تعيد موظفة إغاثة بريطانية للسجن بعد إطلاق سراحها

وأضاف علوي: "قسم مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية من الأهم والأقوى بين نظرائه في العالم".

يذكر أن جهاز الأمن الإسرائيلي شاباك كان أعلن بأن الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف اعتقل بشبهة التجسس ضد إسرائيل ولصالح إيران.

وذكر الشاباك، في حزيران/ يونيو الماضي، أنه خلال عام 2012 أجريت اتصالات بين سيغيف وجهات في السفارة الإيرانية في نيجيريا، ثم زار سيغيف إيران مرتين، للقاء ضباط مخابرات إيرانيين جندوه لصالحهم، وتلقى جهاز اتصال سريا لتشفير الرسائل بينه وبين ضباط المخابرات الإيرانية الذين جندوه.

ويحاكم سيغيف الآن في إسرائيل بتهمة الاشتباه في تجسسه لصالح إيران.