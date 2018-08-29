عراقجي: لا يمكننا أن نعاقب بلدا مثل أمريكا في المحاكم الدولية لكن الضغط مؤثر

اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الدعوى القضائية المرفوعة من قبل إيران ضد الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية لن تثمر عن فــرض عقــاب على واشنــطن، لكنها ستكون بمثابة ضغط.

طهران —سبوتنيك. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي في حوار مع إذاعة كفتكو الإيرانية: "إن إيران لا تستطيع أن تدين أو تعاقب الولايات المتحدة في المحاكم الدولية لكن الضغط الناجم عن هذه الخطوة على واشنطن مؤثرة".

© AP Photo / عراقجي: لم نتخذ بعد قرارا بالبقاء أو الخروج من الاتفاق النووي

ولفت عراقجي أن ا لأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية ليست قابلة للتنفيذ، مضيفا أن "الهدف الرئيسي من تقديم شكوى من قبل إيران إلى محكمة العدل الدولية هي إثبات أحقية إيران للمجتمع الدولي والتأكيد على هذه النقطة بأن إيران تفي بالتزاماتها الدولية لكن الولايات المتحدة هي التي لم تفي بوعودها والتزاماتها".

وعن خطوات الولايات المتحدة ضد إيران، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني: "بدأت الولايات المتحدة موجة جديدة ضد إيران لكن علينا أن نرد على هذه الموجة ونقاوم حتى نتغلب على الجولة الجديدة من الضغوط الأميركية".

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس، النظر في القضية التي أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة لانتهاكها معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955، وستستمر الجلسات الشفهية، التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت، أربعة أيام على أن يتم اتخاذ قرار في غضون شهر.

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد انسحب، في مايو/أيار الماضي، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، زاعما أنه يتضمن عيوبا وأعلن بعد ذلك خططا من جانب واحد لإعادة فرض العقوبات على إيران.