رؤساء أركان منظمة شنغهاي يتابعون المرحلة العملية لمناورات "مهمة السلام-2018"

وصل رؤساء هيئات الأركان العامة للقوات المسلحة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى ميدان تشيباركول للتدريب في مقاطعة تشيليابينسك، وذلك لحضور المرحلة العملية من مناورات "مهمة السلام - 2018" المشتركة لمكافحة الإرهاب التي تجري اليوم الأربعاء .

تشيليابينسك —سبوتنيك. وأفاد المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية المركزية في بيان بهذا الشأن: "وصلت الوفود العسكرية برئاسة رؤساء هيئات الأركان العامة للقوات المسلحة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (الهند وكازاخستان والصين وقرغيزيا وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان بالإضافة إلى بيلاروس بصفة مراقب) إلى ميدان تشيباركول للتدريب. وذلك لمتابعة المرحلة العملية من مناورات "مهمة السلام — 2018" المشتركة لمواجهة الإرهاب.

© AFP 2018 / Jonathan Levinson الإعصار "رومبيا" يصل مدينة شنغهاي الصينية وإجلاء 53 ألف شخص

وتجري في ميدان تشيباركول للتدريب مناورات مراكز القيادة المشتركة لمكافحة الإرهاب تحت عنوان "مهمة السلام — 2018 ".

وتشارك في هذه المناورات القيادات العسكرية والوحدات الفرعية التابعة للقوات البرية بالإضافة إلى سلاح الطيران للقوات المسلحة الكازاخستانية والطاجكستانية والقرغيزية والروسية والصينية والهندية والباكستانية، بينما يحضر ممثلو أوزبكستان هذه المناورات بصفة مراقبين.

ويشارك في هذه المناورات الدولية أكثر من 3 آلاف عسكري وقرابة 500 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.