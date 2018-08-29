ارتفاع حجم العلاقات التجارية بين الصين وإيران رغم العقوبات الأمريكية

وأضاف "بانغ سن"، الیوم الأربعاء، في المؤتمر الصحفي للملتقي الثاني حول أفاق تطویر العلاقات بین إیران والصین، أن هذا الرقم ارتفع بنسبة 2.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوكالة "إرنا".
وصرح السفیر الصیني فی طهران أن اقتصاد بكین وطهران مكمل لبعضها بعضا، مشیرا إلى أن الصین سوق كبیر للمنتجات الإیرانیة، والسلع الصینیة جعلت السوق الإیراني أكثر تنوعا.
وأشار "بانغ سن" إلى أن المعرض الدولی للواردات سیعقد في شنغهاي بالصین في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي تشارك فیه الشركات الإیرانیة أیضا.
وأكد: "یبدو أن المعرض سیكون قوة دافعة لتنمیة العلاقات التجاریة الثنائیة".
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