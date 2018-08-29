قبل وفاته... ماكين اختار من سيحمل تابوته خلال الجنازة

سيشارك المعارض الروسي فلاديمير كارا- مورزا الأصغر في جنازة السيناتور الروسي جون ماكين، وسيكون ضمن الأشخاص الذين سيحملون تابوت السيناتور في مراسم الوداع التي ستقام في 1 سبتمبر/أيلول.

واختار ماكين بنفسه المعارض الروسي، والذي كان قد خطط لمراسم جنازته خلال حياته، وتلقى كارا مورزا رسالة خاصة من السيناتور عرض فيها عليه أن يكون من ضمن المشاركين في مراسم الدفن، وفقا لصحيفة "بوليتيكا".

© AFP 2018 / Brendan Smialowski رسالة ماكين الأخيرة قبل وفاته

وقال المعارض الروسي: "في تلك اللحظة لم يكن لدي كلمات، وقد قتلني الحزن"، وأضاف كارا مورزا أنه وافق بسرعة على الطلب وشكر السيناتور على هذا الشرف".

وبحسب الصحيفة، فإنه من ضمن المشاركين في حمل تابوت المستشار السابق للرئيس الأمريكي جو بايدن والسيناتور السابق راس فاينغولد ووزير الدفاع الأمريكي السابق وليام كوين وبعض أصدقاء ماكين.

وعانى ماكين، طوال عام من سرطان الدماغ، وأعلن أقاربه، يوم الجمعة الماضي، أنه توقف عن العلاج.

وتوفى مكين عن عمر ناهز الـ81، وسيتم عقد جنازته في 2 سبتمبر/ أيلول في مدينة أنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند الأمريكية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنه لم يتم توجيه الدعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور الجنازة، وسيكون من بين الحضور نائب الرئيس مايك بنس، وعدد من رؤساء الولايات المتحدة السابقين، كباراك أوباما وجورش بوش الابن.

ويعتبر ماكين واحدا من أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا.