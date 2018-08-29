رئيس الأركان الإيراني يحذر القوات الأجنبية في مضيق هرمز

حذر رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، اليوم الأربعاء، من أية محاولات ممن وصفها بالدول الأجنبية المعادية من مخالفة القانون الدولي بمضيق هرمز، مؤكدا على جاهزية القوات الإيرانية لمواجهة أي خرق والسيطرة على المضيق.

طهران — سبوتنيك. وقال باقري في تصريحات، نقلتها عنه وكالة "إرنا" الإيرانية، إن "الدول المعادية حريصة على الدخول لمضيق هرمز، و في السنوات الأخيرة، التزمت هذه الدول بالقانون الدولي".

وتابع باقري، "إذا لم تلتزم القوات الأجنبية بالقانون الدولي للمضيق فستواجه بإجراءات من القوات البحرية الإيرانية للسيطرة على المضيق".

وأضاف رئيس الأركان، "عندما يرى العدو العيون المفتوحة والجاهزة لقوات البحرية الإيرانية، سيجد أنه في حال وجود نزاع سيكون الأسطول البحري الإيراني فعالاً وفي أتم الجاهزية".

وكان مسؤولون إيرانيون قد هددوا في السابق بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لتجارة النفط، ردا على أية أعمال عدائية أمريكية

وصرح مسؤولون أمريكان في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة لتقدم موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.