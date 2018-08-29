لغم يسد مدخل أقرب قاعدة بحرية أمريكية إلى روسيا

أفادت جريدة أمريكية عن وجود لغم عائم في مدخل قاعدة بحرية أمريكية.

وتم العثور عليه في مدخل قاعدة كيتسكاب قرب جزيرة بيبريدج عند شواطئ ولاية واشنطن.

وأخطرت قوات خفر السواحل السفن بوجود اللغم العائم وطوّقت مكان وجوده، وأصدرت تحذيرا للمواطنين بعدم مغادرة بيوتهم في وقت يستعد فيه غواصون لجرّ اللغم إلى ميناء.

وقالت جريدة "ذي درايف" الإلكترونية إن المعلومات الأولية ترجح أن يعود اللغم المكتشف إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

يجدر بالذكر أن قاعدة كيتسكاب تعتبر أقرب قاعدة بحرية أمريكية إلى روسيا في المحيط الهادئ. وتحتضن هذه القاعدة نصف أسطول الغواصات الأمريكية من نوع "أوهايو" إلى جانب مخازن السلاح النووي والوقود، وترسانة بناء وإصلاح السفن وهي الترسانة الوحيدة في شرق الولايات المتحدة الأمريكية التي تتسع لحاملات الطائرات.