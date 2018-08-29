خامنئي: سنتخلي عن الاتفاق النووي في حال لم يحفظ مصالحنا الوطنية

حذر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، من أن إيران ستتخلى عن الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي ما لم يخدم مصالحها، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على أوروبا في الحفاظ على الاتفاق.

طهران — سبوتنيك. وقال خامنئي في خطاب نشر على موقعه الرسمي، "إن الاتفاق النووي ليس هدفا بل وسيلة، وطبعا إذا لم نصل إلى نتيجة مع هذه الوسيلة في الحفاظ على المصالح الوطنية، سيتم التخلي عنها".

© AFP 2018 / Atta Kenare خامنئي يستبعد أي مواجهة عسكرية مع أمريكا

وتابع خامنئي، "ليس لدي اعتراض على استمرار العلاقات والمحادثات مع الدول الأوروبية، لكن لا يجب الاعتماد عليهم في القضايا الاقتصادية أو الاتفاق النووي".

ويذكر أن ترامب، كان قد أعلن يوم 8 أيار/مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها، وهو الموقف الذي رفضته أوروبا، وبدأت في التفاوض مع إيران للبقاء في الاتفاق النووي.