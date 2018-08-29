خامنئي: سنتخلي عن الاتفاق النووي في حال لم يحفظ مصالحنا الوطنية

طهران — سبوتنيك. وقال خامنئي في خطاب نشر على موقعه الرسمي، "إن الاتفاق النووي ليس هدفا بل وسيلة، وطبعا إذا لم نصل إلى نتيجة مع هذه الوسيلة في الحفاظ على المصالح الوطنية، سيتم التخلي عنها".
ويذكر أن ترامب، كان قد أعلن يوم 8 أيار/مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها، وهو الموقف الذي رفضته أوروبا، وبدأت في التفاوض مع إيران للبقاء في الاتفاق النووي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)