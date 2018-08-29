لافروف والجبير يؤكدان أن العلاقات الروسية السعودية تتطور بشكل مكثف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مستهل لقائه نظيره السعودي، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، أن العلاقات الروسية السعودية تتطور بشكل مكثف في جميع المجالات.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف: "علاقاتنا الثنائية تتطور بشكل مكثف في كافة الاتجاهات. وتنسيقنا وتبادل الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية أيضا في مستوى جيد جدا".

© Sputnik . Kirill Kalinnikov الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع الجبير الأوضاع في الشرق الأوسط

من جانبه قال الجبير : "يسعدني بزيارتي إلى موسكو مواصلة مناقشتنا في مجالات مختلفة، وكما تفضلتم بالفعل علاقاتنا تتطور بديناميكية عالية، ويبرز هذا التعاون في مجالات مثل الدفاع، والتعاون التقني والفضاء، وازدادت الاستثمارات السعودية إلى اقتصاد روسيا، وثمة هناك تنسيق عالي في ما يخص قضايا المنطقة. المملكة السعودية وروسيا تبديان اهتماما كبيرا باحترام سيادة دولنا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية… وهناك إرادة سياسية لقيادة البلدين في تطوير العلاقات في كافة المجالات".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت في بداية الأسبوع الجاري، أن اجتماع الوزيرين جزء لا يتجزأ من الحوار السياسي المنتظم بين البلدين حول مجموعة من المسائل المهمة للطرفين، متوقعة أن يبحث الاجتماع الوضع القائم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والإشارة إلى ضرورة تسوية النزاعات المستمرة في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة بطرق سياسية ودبلوماسية وعبر حوار الاحترام المتبادل.

وأشارت إلى أن المحادثات ستتناول أيضا الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والخليج العربي، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مضيفة أن الجانبين سيبحثان آفاق العمل المشترك في إطار الحوار الاستراتيجي روسيا- مجلس تعاون دول الخليج العربي.

وكانت آخر مرة التقى فيها الوزيران، يوم 1 كانون الأول/ديسمبر2017، على هامش المؤتمر الدولي الثالث" منتدى الحوار المتوسطي"، في روما، حيث ناقش الجانبان القضايا الراهنة للعلاقات الثنائية وجدول الأعمال الدولي مع التركيز على الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك التسوية السورية.