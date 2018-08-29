ارتفاع أعداد السياح الروس في تركيا في النصف الأول من هذا العام

موسكو-سبوتنيك. وأشارت الإحصائيات إلى أن 21.6 مليون سائح أجنبي زار تركيا في النصف الأول من العام الجاري، وفي تموز/ يوليو 5.7 مليون، حيث زار 3.28 مليون سائح روسي تركيا،
واحتلت ألمانيا المركز الثاني، حيث زار 2.32 مليون سائح ألماني تركيا، ومن إيران 1.32 مليون، وجورجيا 1.24 مليون، ومن المملكة المتحدة 1.21 مليون.
وأكد وزير الثقافة والسياحة التركي، نعمان كورتولموش، في آذار/مارس الماضي، أن عدد السياح الروس الوافدين إلى بلاده في عام 2018 سيبلغ 6 ملايين سائح، ليكون بذلك رقما قياسيا جديدا.
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