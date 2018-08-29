طاقم أمريكي إسرائيلي لتطبيق العقوبات على إيران

قال كاتب إسرائيلي بارز إن الولايات المتحدة شكلت طاقما مشتركا مع إسرائيل لتطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران.

ذكر المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، ظهر اليوم، أن موشيه كحلون وزير المالية الإسرائيلي زار الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، والتقى بنظيره الأمريكي، ستيفن منوتشين، وقررا معا تكوين طاقم مشترك لتطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران.

وأكد الكاتب الإسرائيلي في إذاعة "صوت إسرائيل" في تغريده له على صفتحه الرسمية على "تويتر"، أن الطاقم الأمريكي الإسرائيلي المشترك سيهتم بتطبيق العقوبات على "الهايتك" الإيراني.

שר האוצר @KahlonMoshe ושר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין סיכמו בפגישתם אמש בוושינגטון על הקמת צוות משותף שיגביר את אכיפת הסנקציות הכלכליות על איראן.



כחלון נועד גם עם שליחו של הנשיא טראמפ למזה"ת, גרינבלט @jdgreenblatt45 ודן עימו בקידום פרויקטים כלכליים משותפים לישראל ולפלסטינים. pic.twitter.com/dE6GmURVIl — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 29, 2018

التقى موشيه كحلون مع المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وتحدثا حول مسار السلام الاقتصادي المشترك بين الفلسطينيين وإسرائيل، وهو المسار الذي ينشده المبعوث الأمريكي غرينبلات، والطاقم الأمريكي الخاص بتطبيق خطة السلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب.

يشار إلى أن ترامب قرر الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، والعودة إلى تطبيق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.