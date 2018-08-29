بسبب ملف "اللاجئين"... عباس يطلب من ضيفه البوسني التصدي للمخططات الأمريكية

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) الرئيس البوسني، بكر عزت بيجوفيتش، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.

طلب الرئيس أبو مازن من ضيفه البوسني التصدي للمخططات الأمريكية الجديدة بحق الشعب الفلسطيني، ومن بينها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وتقليص المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.

יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן נפגש היום ברמאללה עם נשיא בוסניה והרצגובינה

שהגיע לביקור רשמי. במסיבת עיתונאים שקיימו השניים אמר אבו מאזן כי חשוב להיענות לקריאות הקהילה הבין-לאומית נגד ההחלטות של ארה"ב בעניין ירושלים והפליטים הפלסטיניים (גיא גונטר) — חדשות עשר (@news10) August 29, 2018

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن أبو مازن استغل زيارة الرئيس البوسني لمقر الرئاسة الفلسطينية بمقاطعة رام الله، وطلب من عزت بيجوفيتش العمل على دعوة المجتمع الدولي للتصدي للمخططات الأمريكية الجديدة، خاصة مع قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتقليص الميزانية الاقتصادية للشعب الفلسطيني بمقدار 200 مليون دولار.

يشار إلى أن نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، لم تكتف بتقليص بلادها لميزانية الشعب الفلسطيني، بل شككت في أعداد اللاجئين الفلسطينيين، إذ ترى أنهم نصف مليون لاجيء فحسب، رغم أن الوكالة الدولية لدعم وغوث اللاجئين (الأونروا) أقرت أنهم 5 مليون لاجيء فلسطيني.