وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يجتمعون في النمسا

ينطلق اليوم الأربعاء، اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في النمسا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي.

أمستردام "سبوتنيك". جاء في بيان صحفي "سافر وزير دفاع قبرص سافاس أنجيليديس إلى النمسا اليوم للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذي سيبدأ اليوم ويستمر إلى يوم غد الخميس الموافق 30 آب/ أغسطس".

© AFP 2018 / Tobias SCHWARZ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون التطورات في الشرق الأوسط

ووفقاً للبيان "سيكون هناك مساء اليوم عشاء عمل، وستتاح الفرصة للوزراء لمناقشة انخراط بروكسل في غرب البلقان، في إطار سياسة الدفاع والأمن المشتركة بين الطرفين".

وأضاف البيان "ستستأنف الأعمال صباح الغد حيث سيقدم الوزراء، في ضوء مجلس الشؤون الخارجية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، التوجيه السياسي حول قضايا الأمن والدفاع للاتحاد الأوروبي".

كما يشارك في الاجتماع نائب الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن بعثات حفظ السلام، جان بيير لاكروا.

إلى ذلك أفاد بيان صحفي على موقع حلف شمال الأطلسي بأن نائبة الأمين العام للناتو روز غوتيمولر سافرت لحضور الاجتماع، كما ستلتقي مع سفراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غرينمينغر.