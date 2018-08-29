وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يجتمعون في النمسا

أمستردام "سبوتنيك". جاء في بيان صحفي "سافر وزير دفاع قبرص سافاس أنجيليديس إلى النمسا اليوم للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذي سيبدأ اليوم ويستمر إلى يوم غد الخميس الموافق 30 آب/ أغسطس".
وأضاف البيان "ستستأنف الأعمال صباح الغد حيث سيقدم الوزراء، في ضوء مجلس الشؤون الخارجية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، التوجيه السياسي حول قضايا الأمن والدفاع للاتحاد الأوروبي".
كما يشارك في الاجتماع نائب الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن بعثات حفظ السلام، جان بيير لاكروا.
إلى ذلك أفاد بيان صحفي على موقع حلف شمال الأطلسي بأن نائبة الأمين العام للناتو روز غوتيمولر سافرت لحضور الاجتماع، كما ستلتقي مع سفراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غرينمينغر.
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