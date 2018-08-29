وزير الاستخبارات الإسرائيلي: ما يردده عباس "دعاية"

قال وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن ما يردده الرئيس محمود عباس عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح مجرد "دعاية".

أورد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "jdn" اليوم الأربعاء، أن عضو المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الوزير يسرائيل كاتس، صرح بأن ما يردده الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) عن موافقته على إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مجرد دعاية، وبأن عباس لن يغير موقفه.

© AP Photo / Dan Balilty, Pool وزير الاستخبارات الإسرائيلي: الكابينيت لم يناقش إسقاط "حماس"

وأكد وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي أن أبو مازن لن يغير موقفه ولا يرغب بتقديم تنازلات حتى فيما يتعلق بقضية حق العودة والقدس.

يشار إلى أن عباس، نقل أمس الثلاثاء، رسالة استثنائية، مفادها أنه يوافق على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، تضم قوات شرطة لضبط النظام العام، وليس قوات جيش، وذلك خلال لقاء مع أساتذة كبار من الأكاديمية الإسرائيلية في رام الله.