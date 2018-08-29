ظريف: أصدقاؤنا في تركيا أدركوا أن أمريكا ليست شريكا موثوقا

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أنقرة الآن وصلت لنتيجة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست شريكا موثوقا، مشددا على سعي بلاده الدائم لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تركيا.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN تركيا: لن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران بأمر آخرين

وأكد ظريف "الرئيس التركي والحكومة التركية قاوموا الضغوط الأمريكية، وبسبب سلوك الولايات المتحدة فعلى الدول أن تعيد النظر في مستقبل علاقاتها مع واشنطن".

وأضاف ظريف: "إيران تسعى دائما لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جارتها تركيا"، متابعا "لدينا دائما محادثات مع تركيا حول الملفات المهمة في الشرق الأوسط كبلد جار، وحليف اقتصادي ممتاز".