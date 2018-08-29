نتنياهو: لم نتخيل التطبيع مع دول عربية محورية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إننا لم نتخيل وجود إجراءات تطبيع بين إسرائيل ودول محورية في العالم العربي.

صرح نتنياهو خلال مراسم تسمية مدينة البحوث النووية في ديمونا على اسم رئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، مساء اليوم الأربعاء، بأن بلاده لم تتخيل قبل عدة سنوات التطبيع مع دول عربية محورية، وحصولها بهذا الزخم.

كتب المعلق والمحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، إن نتنياهو لم يتخيل التطبيع مع دول عربية محورية، بل ولم يتخيل سريانها بسرعة، وحصولها بزخم كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

רה"מ נתניהו בטקס קריאת הקמ"ג ע"ש שמעון פרס ז"ל:



"תהליך הנורמליזציה של מדינות מרכזיות בעולם הערבי עם ישראל החזקה מתרחש לנגד עינינו במימדים שאי אפשר היה לדמיין לפני שנים אחדות,

תהליך שטומן בחובו תקווה להשלמת מעגל השלום.

אי אפשר להתכחש לעובדה שנשארו אויבים רבים במרחב הזה ומעבר לו". — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 29, 2018

ونقلت القناة العاشرة العبرية عن لسان نتنياهو بأن من يهدد بلاده بالإبادة يعرض نفسه لخطر مماثل، ولن يحقق غايته في أي حال من الأحوال، وبأن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بمنتهى الحزم والقوة ضد المحاولات الإيرانية لنصب قوات وأسلحة متقدمة في سوريا.