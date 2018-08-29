بومبيو يطلب من لافروف عقد لقاء قبل فرض العقوبات الأمريكية الجديدة

موسكو — سبوتنيك. أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بالإشارة إلى مصادر، اليوم الأربعاء، أن بومبيو طلب خلال محادثة هاتفية في 10 آب/ أغسطس لقاء لافروف قبل فرض العقوبات الأمريكية الجديدة، ووافق لافروف على ذلك، مشيرا إلى أن من بين المواضيع المطروحة للنقاش أيضا مراقبة التسلح، وإنشاء مجلس أعمال لتنمية التجارة بين البلدين، وتبادل العلماء والباحثين الروس والأمريكيين في مراكز الأبحاث.

© REUTERS / Maxim Shemetov وزارة روسية: واشنطن تسيء تفسير الإجراءات الروسية بشأن الرسوم

وأضافت الصحيفة أن بومبيو ولافروف قررا الاتفاق على الموعد المحدد للاجتماع بعد محادثات بين سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون في جنيف.

هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أمس الثلاثاء، أن موسكو تعمل على أن يتم لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل في نيويورك، مضيفا نتذكر أننا لم نتمكن من تنسيق اللقاء في السابق، حتى أثناء مشاركة وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة في فعاليات متعددة الأطراف.