وزير الخارجية الفرنسية: فرنسا لا تسعى لإضعاف وعزل روسيا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، اليوم الأربعاء، أن فرنسا لا تسعى لإضعاف وعزل روسيا، مشيرا إلى أن باريس في المقابل تتوقع الاحترام والتعاون من موسكو.

© AFP 2018 / Pierre Boussel فرنسا تطلب من دبلوماسييها تأجيل السفر غير الضروري إلى إيران

موسكو — سبوتنيك . وقال الوزير لودريان على هامش المؤتمر السادس والعشرين للسفراء الفرنسيين ، الذي بدأ في باريس يوم الاثنين الماضي: "أما بالنسبة لقضية علاقاتنا مع روسيا، فإن بعض شركائنا يعتبرون هذا البلد عدواً، وهم لديهم أسباب لذلك.

لكن فرنسا لا تبحث عن عزل أو إضعاف روسيا. في المقابل، نتوقع الاحترام والتعاون".

جدير بالذكر أن العلاقات الروسية الفرنسية أخذت في التطور بالآونة الأخيرة، حيث أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أيار/ مايو، أن العلاقات الروسية — الفرنسية تتطور على الرغم من الصعوبات التي تمر بها، مشيراً إلى تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفع بنسبة 25 بالمئة تقريبًا بحلول نهاية العام الماضي.