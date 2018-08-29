وزير الخزانة التركي: حجم العجز التجاري الخارجي لتركيا تراجع بنسبة 33%

قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، إن عام 2019 سيكون عاما أكثر قوة لتركيا من ناحية المؤشرات الاقتصادية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزراء الداخلية، والعدل، والخارجية الأتراك، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية بالإصلاحات، الذي عقد في العاصمة أنقرة.

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وأضاف ألبيرق ، أن تركيا ستتجه بقوة نحو الأسواق الدولية، والمستثمرين، وفقا لوكالة " الأناضول"

وأضاف أن أرقام الصادرات والواردات التركية التي تم الإعلان عنها اليوم، كانت مؤشرا إيجابيا للغاية وفقا للأهداف القصيرة والمتوسطة المدى لتركيا.

وأوضح أن حجم الصادرات التركية خلال تموز/ يوليو الماضي ارتفع بنسبة 11.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مبينا أن قيمة الصادرات التركية في تموز الماضي بلغت أكثر من 14 مليار دولار، وحجم الواردات انخفض بنسبة 6.7% ليبلغ 20 مليارا و59 مليون دولار.

وأوضح أن عجز التجارة الخارجي لتركيا تراجع بنسبة 33% تقريبا خلال الفترة المذكورة. مؤكدا أن ذلك يشكل مؤشرا مهما للغاية.