الجيش التركي: تحييد 15 مسلحا من العمال الكردستاني في العراق

القاهرة — سبوتنيك. صرحت هيئة الأركان التركية، في بيان مساء اليوم الأربعاء: "جرى تحييد 9 إرهابيين على الأقل، كانوا يسعون لمهاجمة القواعد والدوريات الحدودية التركية، بغارة جوية نُفذت اليوم الأربعاء، في منطقة غارا شمالي العراق".

وأضاف البيان "وجرى تحييد 6 إرهابيين آخرين في مقاطعة هاتاي جنوبي تركيا، كانوا يستعدون لمهاجمة قوات الأمن".

ويواصل الجيش التركي عمليات عسكرية شمالي العراق ، وتشن مقاتلاته بشكل مستمر غارات على مواقع يقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني.

وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، منظمات إرهابية.

وأدانت بغداد الضربات الجوية للجيش التركي على مناطق في شمال العراق، وجددت دعوتها القوات التركية لمغادرة الأراضي العراقية.

وتقول السلطات التركية إن الهدف من تنفيذ العمليات العسكرية في شمال العراق "هو القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني ومنع الهجمات التي يشنها على تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية".