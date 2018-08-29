اتفاق إسرائيلي أمريكي على دعوة السلطة الفلسطينية إلى محفل دولي

ذكرت قناة عبرية أن الإدارة الأمريكية ستقدم دعوة إلى مسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور المؤتمر الاقتصادي الدولي في دافوس في سويسرا، الذي سيعقد في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، اتفق مع نظيره الأمريكي، ستيف مانتشين، على عقد مؤتمر دولي لوزراء المالية في الدول الأوروبية، كما ستوجه الدعوة إلى مسؤولين عن دول الخليج والسعودية ومندوبين عن السلطة الفلسطينية، ويهدف المؤتمر تطوير الاقتصاد الفلسطيني.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS طاقم أمريكي إسرائيلي لتطبيق العقوبات على إيران وأكدت القناة العبرية أن الوزير موشيه كحلون قدم من قبل مبادرة إلى الاتحاد الأوروربي تقضي بتعزيز البنية التحتية في فلسطين وطرق المواصلات والاقتصاد الفلسطيني ككل، وهو ما ناقشه من قبل كحلون مع رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد لله، غير مرة، سواء في تل أبيب أو في المقاطعة برام الله.