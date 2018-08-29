السفير الأمريكي في إسرائيل: هذه جائزة "حماس"

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم، أن السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قال لأعضاء الكونغرس اليهودي، في مكالمة هاتفية، إنه لن يكون هناك سلام بدون وحدة فلسطينية تشمل غزة. وإذا لم نتمكن من توقيع صفقة كبيرة علينا العمل على صفقة صغيرة.

© REUTERS / Mohammed Salem السفير الأمريكي في إسرائيل: الوضع في غزة مرض بلا علاج

وأوردت الصحيفة العبرية أن فريدمان صرح بأنه لا يمكن التوصل لسلام حقيقي مع الفلسطينيين بدون كل الفلسطينيين، والذي يضم ما يزيد عن مليون ونصف المليون نسمة في قطاع غزة، ومن المثالي وجود حكومة موحدة، وبأن توقيع اتفاق في غزة بدون الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) ، أو السلطة الفلسطينية بوجه عام، هو جائزة كبرى لحركة "حماس".

الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، سبق ونقل مساء اليوم الأربعاء، بأن فريدمان أشار إلى أنه ليس هناك مصلحة فلسطينية داخلية بعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وبأن الطريق الوحيد للتغيير في غزة هو الاقتحام العسكري الإسرائيلي البري، ولكن نتائجه خطيرة، وبأن احتمال وقف إطلاق النار هو الحل الناجع لإسرائيل، في الوقت الراهن.

وأوضح فريدمان أن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل معنيتان بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، وبأن السلطة أفضل كثيرا من حركة "حماس".

وقال السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، في جلسة مغلقة، إن الوضع في غزة مرض بلا علاج.

وصرح فريدمان، في جلسة مغلقة مع مجموعة من اليهود الأمريكيين، بأن فرص التهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل منخفضة، طالما لا توجد مصلحة فلسطينية داخلية.