واشنطن تنفي التقارير حول لقاء بين مسؤول أمريكي ورئيس الاستخبارات السورية

أكدت الخارجية الأمريكية عدم علمها بتقارير وردت حول لقاء جرى في دمشق بين مسؤول أمني أمريكي كبير، ورئيس الاستخبارات السورية.

القاهرة، سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيثر نويرت، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "اطلعنا على التقارير الواردة حول هذا الموضوع… وهي لا تعكس أي شيء وارد عن الإدارة الأمريكية"، متابعة "ليس لدينا معلومات ولا نعلم شيئا عن هذا اللقاء".