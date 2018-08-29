ظريف ردا على نتنياهو: إيران مهددة بالإبادة النووية من داعية حرب

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"داعية حرب"، بعد تهديد الأخير بإبادة طهران نوويا.

وقال ظريف في تغريدة عبر "تويتر" مساء اليوم الأربعاء: "إيران الدولة التي لا تمتلك أسلحة نووية، مهددة بالإبادة النووية من قبل داعية الحرب الذي يقف مباشرة بجوار مصنع أسلحة نووية حقيقية".

وأرفق ظريف بتغريدته تصريحات لنتنياهو، قائلا "هذا أبعد من الوقاحة الفاحشة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستستمر في ممارسة الضغوط على نظام آيه الله الإيراني، وأن الاتفاق الإيراني السوري لن يردع بلاده.

Iran, a country without nuclear weapons, is threatened with atomic annihilation by a warmonger standing next to an actual nuclear weapons factory. Beyond shameless in the gall. pic.twitter.com/MBoFac8Bvv — Javad Zarif (@JZarif) August 29, 2018

وصرح نتنياهو خلال مراسم تسمية مدينة البحوث النووية في ديمونا باسم رئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، بأن من يهدد بلاده بالإبادة يعرض نفسه لخطر مماثل، ولن يحقق غايته في أي حال من الأحوال.

وشدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بمنتهى الحزم والقوة ضد المحاولات الإيرانية لنصب قوات وأسلحة متقدمة في سوريا.