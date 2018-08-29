الكتاب الأكثر مبيعا في إسرائيل

ذكرت صحيفة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أنه من بين الكتب الأكثر مبيعا في إسرائيل، كتاب يعود لشخصية سياسية إسرائيلية بارزة.

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن كتاب "السيرة الذاتية لنتنياهو"، من بين الكتب الأكثر مبيعا في إسرائيل خلال العام الماضي.

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وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن كتاب "السيرة الذاتية لنتنياهو" للكاتب بن كسبيت، الصحفي في صحيفة "معاريف" العبرية، والصادر العام الماضي، يعد من بين الكتب الأكثر مبيعا في إسرائيل، إضافة لكتب خاصة تربوية وثقافية وتاريخية.

جاء في عرض بسيط للكتاب نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن نتنياهو يعد أكثر الشخصيات السياسية الإسرائيلية الذين حكموا في منصب رئاسة الوزراء، منذ تاريخ إنشائها، وبقوا في مناصبهم لمدد طويلة، وتعتبره شريحة عريضة من الإسرائيليين بمثابة "أبو الأمة" الإسرائيلية، والمسيح المُخلَّص لهذا الزمان.

איזו נחת. הספר הנמכר ביותר השנה. תודה לקוראים, שממשיכים להגיב ולפרגן, ותודה לך אדוני ראש הממשלה. pic.twitter.com/vqmhjNAx9r — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) August 29, 2018

يسلط الكتاب الإسرائيلي الأكثر مبيعا في إسرائيل الضوء على حياة "بيبي" (الاسم المختصر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو)، في حياته الأولى، والمناصب التي تقلدها، وكذلك عدد زيجاته، وأولاده، وجزء عن حياته في المرحلة الراهنة.

من جانبه، أشار مؤلف الكتاب، المحلل السياسي لصحيفة "معاريف" العبرية، بن كسبيت، إلى أن كتابه هو الأكثر مبيعا للعام الماضي، وأنه يشكر القراء ونتنياهو.