البيت الأبيض يكشف عن رأي ترامب في التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

يعتقد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أنه لا ينبغي حاليا إنفاق مبالغ كبيرة على التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية.

© REUTERS / The Presidential Blue House رئيس كوريا الجنوبية يقترح البدء بعملية الاندماج مع كوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في بيان للبيت الأبيض، نشره ترامب على "تويتر": "يعتقد الرئيس (ترامب) أن علاقته بـ (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونغ أون ، جيدة جدا ودافئة، ولا يوجد أي سبب حاليا لإنفاق مبالغ طائلة على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضاف البيان، يمكن للرئيس أن يبدأ على الفور تدريبات مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان إذا أراد ذلك، وإذا فعل ذلك، فستكون أكبر من أي وقت مضى".