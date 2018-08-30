المخابرات البريطانية تساعد المسلحين للقيام بهجمات بمواد كيميائية في سوريا

وجاء في البيان: "أفيد بأن الإرهابيين نقلوا إلى مدينة جسر الشغور- ثماني أوعية تحتوي على الكلور، والتي نقلها بعد ذلك مسلحو "حزب تركستان-الإسلامي" إلى قرية حلليوز، و إلى هناك وصلت أيضا مجموعة من المسلحين المدربين تدريبا خاصا [تدربوا تحت قيادة شركة عسكرية بريطانية خاصة "أوليفا"]، والتي سوف تقوم بمحاكاة إنقاذ ضحايا الأسلحة الكيميائية. لهذا يخططون حتى لجذب الأطفال كرهائن".
وأضاف أنطونوف: "هذا الاستفزاز يجرى إعداده بمشاركة نشطة من المخابرات البريطانية، وقد يصبح ذريعة لتنفيذ "الترويكا" الغربية [واشنطن ولندن وباريس] هجمات جوية- صاروخية أخرى على البنية التحتية العسكرية والمدنية في الجمهورية العربية السورية".
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