الولايات المتحدة "تكشف" أسرار روسيا في سوريا

أعلن ذلك جيفري هاريجان قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تجمع المعلومات عن المعدات العسكرية الروسية المستخدمة في سوريا وإمكانياتها خلال العام ونصف العام الأخير.

© AFP 2018 / DOD "الدفاع الروسية" تستولي على صواريخ جافلين الأمريكية

ونقلت جريدة "ديفينس نيوز" الإلكترونية عن الجنرال هاريجان قوله "علمنا الكثير عن بعض الإمكانيات التي أتى بها الروس إلى سوريا".

وأوضح أحد قادة القوات الجوية الأمريكية أن الإمكانيات التي أحيطت القوات الأمريكية علما بها تخص، مثلا، طائرات "سو-34" و"سو-35"، مشيرا إلى أن المعلومات عن الطائرات الروسية سيتم إدخالها إلى بنك المعلومات الخاص بمقاتلة "إف-35" الأمريكية.

وقال هاريجان إن إسرائيل بدأت تجمع المعلومات عن الطائرات الروسية في وقت سابق قبل أن تباشر الولايات المتحدة هذا العمل.

بدورها تقوم موسكو بجمع المعلومات عن إمكانيات العتاد العسكري الأمريكي وفقا للجنرال هاريجان.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق بأنه تم إحضار أجزاء من الأسلحة الغربية التي دُمِّرت في سوريا إلى روسيا.