لوغانسك: الأطراف تلتزم بالهدنة المعلنة في الجمهورية

وقد أعلنت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، عن هدنة "مدرسية" جديدة في منطقة النزاع اعتبارا من 29 آب/أغسطس الجاري، وهي المحاولة الرابعة لأطراف النزاع لإحلال السلام في المنطقة منذ بداية العام.
الجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية بدأت، في نيسان/أبريل 2014، عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.
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