لوغانسك: الأطراف تلتزم بالهدنة المعلنة في الجمهورية

أعلن المكتب الصحفي للشرطة الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الخميس، أن الهدنة، المعلنة في 29 آب/ أغسطس، يُلتزم بها في جمهورية لوغانسك الشعبية.

© Sputnik . لوغانسك تؤكد التزام القوات الأوكرانية بالهدنة المدرسية الجديدة

لوغانسك- سبوتنيك . وأفاد المكتب الصحفي لوكالة " نوفوستي": بأنه "لم يسجل إطلاق نار من طرف القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي".

وقد أعلنت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، عن هدنة "مدرسية" جديدة في منطقة النزاع اعتبارا من 29 آب/أغسطس الجاري، وهي المحاولة الرابعة لأطراف النزاع لإحلال السلام في المنطقة منذ بداية العام.

الجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية بدأت، في نيسان/أبريل 2014، عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.