"عملية إدلب" موضع إجماع موسكو وأنقرة

أعلنت صحيفة روسية عن تفاهم روسي تركي على إجراء عملية عسكرية ضد الإرهابيين في محافظة إدلب السورية.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أفهم، الأربعاء، أن روسيا وتركيا متفقتان على ضرورة شن العملية العسكرية على الإرهابيين في محافظة إدلب السورية.

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH صحيفة: إدلب نقطة اللاعودة

وذكرت الصحيفة أن أنقرة كانت تعارض العمل العسكري ضد المجموعات المسلحة التي تسيطر على محافظة إدلب، وأن عدم رغبة موسكو في الشجار مع أنقرة هو سبب عدم بدء العملية العسكرية اللازمة في محافظة إدلب حتى الآن.

وقضت روسيا شهرا في تحقيق التفاهم مع تركيا. والآن يناقش العسكريون الروس والأتراك كيف يترجمون التوافق السياسي إلى أفعال، وفقا لتعبير سيرغي لافروف.

وقالت الصحيفة إن العسكريين الروس أدركوا منذ وقت طويل ضرورة إجراء العملية العسكرية لتحرير محافظة إدلب من سيطرة مسلحي "داعش" و"جبهة النصرة".