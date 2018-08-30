كوريا الجنوبية... طيار متقاعد يتولى منصب وزير الدفاع

قرر رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، اليوم الخميس 30 أغسطس / آب، تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة جونج كيونج دو، في منصب وزير الدفاع في البلاد.

ذكرت وكالة "رويترز" أن جونج كيونج دو، هو طيار مقاتل سابق يبلغ من العمر 58 عاما، مشيرة إلى أنه سيتولى المنصب في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتخفيف التوتر وبناء الثقة مع كوريا الشمالية، وفي وقت يسوده عدم اليقين في العلاقات مع الولايات المتحدة الحليفة الرئيسية لسول.

© REUTERS / Korea Summit Press Pool كوريا الجنوبية: القمة المزمعة مع الشمال تركز على قضية نزع السلاح النووي

وأضافت: "لا يحتاج جونغ الذي سيحل محل سونج يونج مو، إلى موافقة البرلمان لكن يجب أن يحضر جلسة برلمانية ويجيب على أسئلة النواب".وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لتتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.

وفي إطار تلك الجهود علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية عندما التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في قمة تاريخية في يونيو / حزيران الماضي، لكن مع تعثر المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن، تدور تكهنات عن احتمال إجراء التدريبات، التي طالما وصفتها كوريا الشمالية بأنها تهديدا لأمنها وأنها تمثل محاكاة لعملية واسعة لغزو أراضيها.