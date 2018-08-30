إسرائيل تتحضر لزيارة الرئيس الفلبيني لعقد صفقات بيع أسلحة واتفاقات اقتصادية

تولي إسرائيل أهمية كبرى لزيارة رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، مطلع الأسبوع المقبل، حيث تسعى إسرائيل من خلال زيارة دوتيرتي إلى عقد صفقات بيع أسلحة وتعاون أمني مشترك، بالإضافة إلى اتفاقيات اقتصادية بين إسرائيل والفلبين.

© AP Photo / Pu Haiyang الفلبين تهدد بإرسال سفينة حربية إلى شواطئ ليبيا

القدس – سبوتنيك . وأوردت قناة "أي نيوز 24" الإسرائيلية في تقرير لها عن الزيارة المرتقبة أنه "سيجري خلال الزيارة إبرام صفقات أسلحة، والتوقيع على عقود أمنية".

وأضافت القناة أنه "من المتوقع أن يوقّع دوتيرتي خلال الزيارة، على اتفاق بخصوص العمال الفلبينيين في إسرائيل، واتفاقيات اقتصادية أخرى، مثل الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والفلبين. وأن الرئيس الفلبيني دوتيرتي، سيحمل معه رسالة حول نقل السفارة الفلبينية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس".

ومن المقرر أن يصل دوتيرتي إلى إسرائيل، يوم الاثنين المقبل، على رأس وفد يتألف من نحو 400 شخص، من بينهم وزير الدفاع وضباط في الجيش والشرطة ورجال أعمال.

وتستمر الزيارة لثلاثة أيام يلتقي خلالها بنظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الحكومة بنيامن نتنياهو وعدد آخر من المسؤولين السياسيين والأمنيين، كما سيقوم بجولات في قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي.

وبحسب قناة "أي نيوز 24"، فقد "طالب نشطاء من مؤسسات المجتمع المدني الإسرائيلي، الرئيس رؤوفين ريفلين بعدم الاجتماع مع نظيره الفلبيني. وقال النشطاء في رسالة بعثوها إلى ديوان الرئاسة الإسرائيلية، إنه "من غير الملائم، أن تكون إسرائيل المحطة الأولى لدوتيرتي، في زيارته إلى الدول الغربية، وبالطبع من غير الملائم أن يلتقي الرئيس الإسرائيلي، مع قاتل جماعي يؤيد قصف المدارس".