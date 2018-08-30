أردوغان يزور قرغيزستان خلال أيام

يعتزم الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، توقيع وثائق حول تعزيز التعاون بين قرغيزستان وتركيا، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخير للبلاد مطلع سبتمبر / أيلول المقبل.

© AP Photo / تركيا تحذر قرغيزستان من انقلاب يقوم به أنصار غولن

بشكيك — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس القرغيزي، اليوم الخميس 30 أغسطس / آب: "سيبحث رئيسا الدولتين خلال الزيارة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالدولة وآفاق زيادة تعميق التعاون بين قرغيزستان وتركيا ، كما سيتبادل قادة البلدين وجهات النظر حول القضايا الملحة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي".

ومن المتوقع أن يوقع جينبيكوف وأردوغان، في ختام المحادثات في 1-2 سبتمبر على عدد من الوثائق الثنائية.

وسيشارك رئيسا البلدين في الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين قرغيزستان وتركيا، كما سيعقد أردوغان محادثات مع رئيس وزراء قرغيزستان محمد كاليم أبيلغازييف، ورئيس البرلمان دستان جومابيكوف، ثم ينتقل الرئيس التركي إلى مدينة إيسيك كول، حيث سيشارك في مراسم افتتاح الألعاب العالمية الثالثة للألعاب البدوية، وقمة رؤساء دول مجلس التعاون للبلدان الناطقة بالتركية في الثاني والثالث من سبتمبر.