خبراء: البنتاغون يخفي عيوبا غاية في الخطورة لدى المقاتلة "إف-35"

أعلنت المنظمة غير الحكومية "Project On Government Oversight" نقلا عن وثائق عسكرية، أن لجنة وزارة الدفاع الأمريكية، التي تقيم تطوير المقاتلة من الجيل الخامس "إف-35"، قامت، دون أسباب واضحة، بإعادة تصنيف العديد من العيوب الخطرة واعتبرتها عيوبا ثانوية.

ووفقا للتقرير الخبراء، فإن تم إعادة تصنيف مباشرة 19 عيبا واعتبروها عيوبا ثانوية، بما في ذلك نظام التنبيه لقفز الطيار. وفي نفس الوقت، لم تقترح اللجنة أي خطة للتخلص من العيوب.

© Sputnik . Kirill Kallinikov "سو-57" أقل تكلفة من "إف-35"

ويعتقد القائم على التقرير، دان غرازييه، أن اللجنة المسؤولة تريد بهذه الطريقة "التخلص" من العيوب الخطرة قبل اتخاذ القرار في البدأ بالانتاج التسلسلي للمقاتلة " إف-35 "، والتي سوف يتم اعتمادها في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019.

وبإمكان هذا الطراز من الطائرات المقاتلة أن يهبط عموديا، مثل الطائرات المروحية، وأن يحلق من مدرج طوله 500 قدم وليس من مطار فقط، وكذلك تفادي الرادارات والتحليق لمسافات طويلة دون الحاجة للتزود بالوقود.

وتقدر سرعة الطائرة بـ 1.6 ماخ (1960 كيلو متر بالساعة) ويصل مدى طيرانها إلى 2200 كيلومتر، وقادرة على حمل 16 طنا من الصواريخ، و يبلغ طولها 15.7 متر و ارتفاعها 4.3 متر، و طول الأجنحة 10.7 متر.

وتتمتع طائرة "إف-35" بالقدرة على تفادي المضادات الأرضيّة، و تتركب المقاتلة من 300 ألف قطعة، و خوذة الطيار تمكنه من رؤية الأرض في الليل والنهار ويمكنه عبرها رؤية كل أجهزة الطائرة الحيوية، وخزان الوقود يتسع لـ 18000 ليتر أي ضعفي سعة خزان الوقود في طائرة "إف-16"، وعلى طاقم الطائرة ومهندسيها والطاقم الأرضي أن يعرف 500 مصطلح عن الطائرة ليتمكن من تفعيلها.