الملكة الأم في تايلاند تغادر المستشفى بعد علاجها من الإنفلونزا

أفاد البلاط الملكي في تايلاند بأن الملكة الأم سيريكيت التي يبلغ عمرها 86 عاما، غادرت مستشفى في بانكوك، اليوم الخميس، بعد تلقيها العلاج من الإنفلونزا.

وذكر بيان للبلاط الملكي: "تحسنت حالة صاحبة الجلالة، درجة حرارتها طبيعية وتحسن السعال، وسمح لها الأطباء بالعودة إلى قصر تشيتلادا" وهو مقر سكنها في بانكوك، بحسب "رويترز".

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والملكة الأم هي والدة الملك الحالي ماها فاجيرالونكور (66 عاما).

يذكر أن الملكة سيريكيت كانت قرينة الملك الراحل بوميبون أدولياديج الذي توفي في 2016، بعد أن ظل على العرش سبعين عاما كما أنها أم الملك الحالي ماها فاجيرالونكور.

وكان ظهور الملكة سيريكيت علانية في السنوات الأخيرة نادرا، ولكن القصر نشر الأسبوع الماضي صورا لها بمناسبة عيد ميلادها السادس والثمانين في 12 أغسطس/ آب.