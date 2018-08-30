رئيس الشورى الإيراني يشارك في جلسة اللجنة البرلمانية المشتركة في روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث الصحفي باسم السفارة الروسية في طهران، أندريه غانينكو، اليوم الخميس، لوكالة سبوتنيك: "أستطيع التأكيد، أن هناك زيارة ستكون للسيد لاريجاني، الجلسة في حد ذاتها ستكون يوم 6 أيلول/سبتمبر. ليس من الواضح بعد متى سيتوجه هو بالتحديد إلى روسيا، ستكون هناك جلسة في فولغوغراد للجنة البرلمانية المشتركة، برئاسة لاريجاني ورئيس مجلس الدوما الروسي فولودين".
وتهدف اللجنة، وفقاً للوثيقة، لتوسيع التعاون بين روسيا وإيران في مختلف المجالات، لتعزيز تنفيذ المعاهدات الدولية المبرمة بين الدولتين، لتنسيق الأنشطة البرلمانية داخل المنظمات والمؤتمرات الدولية.
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