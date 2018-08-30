رئيس الشورى الإيراني يشارك في جلسة اللجنة البرلمانية المشتركة في روسيا

يعتزم رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، زيارة إلى روسيا للمشاركة في أعمال جلسة اللجنة البرلمانية الروسية - الإيرانية المشتركة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث الصحفي باسم السفارة الروسية في طهران، أندريه غانينكو، اليوم الخميس، لوكالة سبوتنيك: "أستطيع التأكيد، أن هناك زيارة ستكون للسيد لاريجاني، الجلسة في حد ذاتها ستكون يوم 6 أيلول/سبتمبر. ليس من الواضح بعد متى سيتوجه هو بالتحديد إلى روسيا، ستكون هناك جلسة في فولغوغراد للجنة البرلمانية المشتركة، برئاسة لاريجاني ورئيس مجلس الدوما الروسي فولودين".

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ووقع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، ونظيره الإيراني، علي لاريجاني، في 9 نيسان/أبريل من العام الجاري، على اللوائح التنظيمية للجنة التعاون بين الدوما ومجلس الشورى الإيراني.

وتهدف اللجنة، وفقاً للوثيقة، لتوسيع التعاون بين روسيا وإيران في مختلف المجالات، لتعزيز تنفيذ المعاهدات الدولية المبرمة بين الدولتين، لتنسيق الأنشطة البرلمانية داخل المنظمات والمؤتمرات الدولية.