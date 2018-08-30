والدة جون ماكين البالغة من العمر 106 تودع ابنها

© Sputnik . Ilia Pitalev قبل وفاته... ماكين اختار من سيحمل تابوته خلال الجنازة

وسينقل جثمان جون ماكين ، في وقت لاحق يوم الجمعة 31 أغسطس/آب، إلى واشنطن، بينما يودعه أقاربه في ولاية أريزونا الآن، بحسب " أسوشيتد بريس ".

وتم ترشيح ماكين إلى مجلس الشيوخ من ولاية أريزونا، وستستضيف الكنيسة حفل تأبين سيخاطب فيه نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. سيتم دفن ماكين في 2 سبتمبر/أيلول 2018 على أراضي الأكاديمية البحرية في أنابوليس بولاية ماريلاند، والتي تخرج منها ماكين عام 1958.

وتوفي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 25 أغسطس/آب عن عمر يناهز ال 82 بعد مرض طويل، فكان يعاني من الأورام، وقد خضع السيناتور لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ، ولكن السرطان كان قد انتشر.

ويعتبر ماكين واحدا من أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا.