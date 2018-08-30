دولتان جديدتان قد تنضمان للاتحاد الأوروبي

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تأمل المفوضية الأوروبية أن تحصل من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، في حزيران/يونيو من العام المقبل، على موافقة لبدء المفاوضات بشأن انضمام ألبانيا ومقدونيا".
وكما ذكر مصدر دبلوماسي في بروكسل لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، فإن البدء في المفاوضات التمهيدية قد أعاقه مطالب فرنسا وهولندا والدانمارك فيما يتعلق بضرورة ضمان تقدّم أكبر من جانب ألبانيا ومقدونيا في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
يذكر أنه في الوقت الحالي، ترشحت دول البلقان الغربية التالية رسمياً للعضوية في الاتحاد الأوروبي: ألبانيا، مقدونيا، الجبل الأسود، صربيا. وبدأت المفاوضات بشأن الانضمام مع اثنتين منها، وهي الجبل الأسود، وصربيا.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن منح وضع مرشحين لعضوية الاتحاد، لكل من ألبانيا ومقدونيا وصربيا والجبل الأسود، وفي شباط/ فبراير 2016، قدمت البوسنة والهرسك طلبًا رسميًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تسعى كوسوفو التي اعترفت بها 23 دولة من أصل 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أيضاً للحصول على العضوية في الاتحاد.
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