دولتان جديدتان قد تنضمان للاتحاد الأوروبي

أفاد مصدر دبلوماسي في بروكسل، اليوم الخميس، أن المفوضية الأوروبية تأمل أن يمنح مجلس الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2019، موافقته على بدء المفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تأمل المفوضية الأوروبية أن تحصل من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، في حزيران/يونيو من العام المقبل، على موافقة لبدء المفاوضات بشأن انضمام ألبانيا ومقدونيا".

© AFP 2018 / John Macdougall وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يجتمعون في النمسا

وفي يونيو من هذا العام، وافق زعماء الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي على المتطلبات التي حددها مجلس الاتحاد الأوروبي لفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد لكل من ألبانيا ومقدونيا في يونيو 2019، مع العمل على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.

وكما ذكر مصدر دبلوماسي في بروكسل لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، فإن البدء في المفاوضات التمهيدية قد أعاقه مطالب فرنسا وهولندا والدانمارك فيما يتعلق بضرورة ضمان تقدّم أكبر من جانب ألبانيا ومقدونيا في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

يذكر أنه في الوقت الحالي، ترشحت دول البلقان الغربية التالية رسمياً للعضوية في الاتحاد الأوروبي: ألبانيا، مقدونيا، الجبل الأسود، صربيا. وبدأت المفاوضات بشأن الانضمام مع اثنتين منها، وهي الجبل الأسود، وصربيا.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن منح وضع مرشحين لعضوية الاتحاد، لكل من ألبانيا ومقدونيا وصربيا والجبل الأسود، وفي شباط/ فبراير 2016، قدمت البوسنة والهرسك طلبًا رسميًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تسعى كوسوفو التي اعترفت بها 23 دولة من أصل 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أيضاً للحصول على العضوية في الاتحاد.