سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في أوروميا ومقتل جميع ركابها

تحطمت طائرة عسكرية إثيوبية، اليوم الخميس 30 أغسطس/ آب، في منطقة أوروميا.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية التابعة للدولة، بأن 17 شخصا لقوا مصرعهم في اثيوبيا عندما تحطمت مروحية عسكرية في منطقة أوروميا.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة كانت في طريقها إلى مدينة دريداوا وقتل كل من كان على متنها، ويصل عددهم لـ 17 شخصا.

​ونقلت الوكالة عن قائد شرطة العلاقات العامة في منطقة "زونال"، أسيلو أليمو ، القول إن أربعة من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم هم من النساء والأطفال.

كما ذكر أن الطائرة تحطمت بعد أن اشتعلت بها النار بالكامل، مشيرا إلى أنها كانت في طريقها من ديري داوا إلى بلدة بيشوفتو، التي تعد قاعدة للقوات الجوية.

ولفت القائد اسشيلو إلى أنه تم استعادة جثث جميع القتلى، مشيرا إلى أنه بدأ التحقيق بالفعل في سبب الحادث.